Von dpa | 11.03.2022, 13:30 Uhr

Rund 1700 Menschen aus der Ukraine sind seit Beginn des Krieges an den Standorten der Landesaufnahmebehörde in Niedersachsen eingetroffen. Das teilte ein Sprecher des Innenministeriums am Freitag in Hannover mit. Die tatsächliche Zahl der angekommenen Flüchtlinge dürfte seinen Worten zufolge aber deutlich höher sein, weil viele Menschen bei Verwandten, Freunden oder in den Kommunen direkt unterkommen.