Friedensgottesdienst mit Angehörigen der Polizei und Bundeswehr Foto: Moritz Frankenberg/dpa up-down up-down Hildesheim Bischof dankt Sicherheitskräften beim Friedensgottesdienst Von dpa | 02.02.2023, 14:08 Uhr

Der katholische Bischof von Hildesheim, Heiner Wilmer, hat in einem Friedensgottesdienst im Hildesheimer Dom den Angehörigen von Bundeswehr, Zoll, Polizei und Bundespolizei aus ganz Norddeutschland für ihren Einsatz gedankt. Wilmer hielt seine Predigt am Donnerstag vor rund 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Sicherheitskräfte. In seiner Predigt ging er auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine ein. Die Deutschen hätten vor einem Jahr ein Erwachen erlebt: „Der Krieg ist vor unserer Haustür angekommen, wir haben viele Geflohene aus der Ukraine hier bei uns“, sagte Wilmer laut Bistumssprecher.