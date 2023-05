Sonne Foto: Christophe Gateau/dpa/Symbolbild up-down up-down Wetter Bis zu 26 Grad am Wochenende: Schauer und Gewitter möglich Von dpa | 17.05.2023, 12:17 Uhr

Am Wochenende nach Himmelfahrt wird es in Niedersachsen und Bremen warm. Am Sonntag sind bis zu 26 Grad möglich, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch mitteilte. Allerdings lohnt es sich, den Regenschirm mitzunehmen.