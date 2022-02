Lichtinstallation «Schwebendes Licht» FOTO: Moritz Frankenberg Niedersachsen Bis Ostern leuchtet „Schwebendes Licht“ in Marktkirche Von dpa | 19.02.2022, 10:23 Uhr | Update vor 14 Std.

Von diesem Samstag an leuchtet die Installation „Schwebendes Licht“ von Ludger Hinse in der Marktkirche von Hannover. Der Künstler habe bereits international in vielen prominenten Kirchen und Museen ausgestellt, teilte die Landeskirche Hannovers mit. Ein weiteres Werk von ihm sei ebenfalls bis Ostern in der Kreuzkirche in Hannover zu sehen.