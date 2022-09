Stefan Birkner (FDP) Foto: Sina Schuldt/dpa up-down up-down Wahlen Birkner zu Wahlkampf gegen Habeck: „Professioneller Umgang“ Von dpa | 17.09.2022, 15:30 Uhr

Der niedersächsische FDP-Spitzenkandidat Stefan Birkner sieht es gelassen, Wahlkampf gegen die Politik seines Schwagers, Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen, zu führen. „In der politischen Auseinandersetzung hat er seine Rolle, habe ich meine Rolle. Das ist ein professioneller Umgang“, sagte der FDP-Landes- und Fraktionschef dem „Spiegel“. „Daher halte ich mich nicht mit Kritik an seiner Politik als Bundeswirtschaftsminister zurück und er tut es wohl auch nicht, wenn es um meine Positionen geht.“ In Niedersachsen wird am 9. Oktober ein neuer Landtag gewählt. Bei der Wahl 2017 erzielte die FDP 7,5 Prozent der Stimmen.