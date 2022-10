Wahlkampfveranstaltung FDP Niedersachsen Foto: Friso Gentsch/dpa/Archivbild up-down up-down Landtagswahl Birkner zu AKW-Weiterbetrieb: Große Chancen vertan Von dpa | 07.10.2022, 09:52 Uhr

Niedersachsens FDP-Landeschef Stefan Birkner hat vor der Landtagswahl dazu aufgerufen, in der Energiekrise alle Optionen zu nutzen. In der Frage eines Weiterbetriebs der Atomkraftwerke in Deutschland seien große Chancen vertan worden, die Krise zu meistern, sagte er am Freitag im ZDF-„Morgenmagazin“. Von den Herstellern von Brennstäben habe man vor wenigen Wochen gehört, dass sie sich in der Lage sähen, bis Ende des Jahres Brennstäbe zu liefern: „Schon vor Wochen und Monaten hätte man sich darum bemühen müssen.“ Die Ablehnung dieser Möglichkeit aus ideologischen Gründen lehnte er ab.