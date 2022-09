Stefan Birkner Foto: Mia Bucher/dpa/Archivbild up-down up-down Energie Birkner fordert an Gasförderplänen vor Borkum festzuhalten Von dpa | 27.09.2022, 17:03 Uhr

Der FDP-Spitzenkandidat zur Landtagswahl, Stefan Birkner, hat Niedersachsens Ministerpräsidenten Stephan Weil (SPD) aufgefordert, im Fall einer Wiederwahl an der geplanten Erdgasförderung in der Nordsee vor Borkum festzuhalten. „Im Interesse der Gaspreise, der Versorgungssicherheit und aus Gründen des Vertrauensschutzes darf das Projekt nicht über den Umweg rot-grüner Koalitionsverhandlungen wieder in Frage gestellt werden“, sagte der Fraktionsvorsitzende der Partei in einer Mitteilung am Dienstag.