Ela FOTO: Michael Bahlo Musik „Bin im Zwiespalt“: Ukrainerin Ela wieder auf der Bühne Von dpa | 27.03.2022, 09:09 Uhr | Update vor 8 Min.

In ihrer Kindheit verbrachte die Sängerin Ela viel Zeit in Kiew, mit acht Jahren kam sie nach Deutschland. Im Vorprogramm von Sarah Connor will die Sängerin ihre Stimme gegen den Krieg erheben.