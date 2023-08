Bildung Bildungsmonitor sieht Bremen auf letztem Platz Von dpa | 30.08.2023, 14:45 Uhr | Update vor 29 Min. Lehrerin und Schüler Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild up-down up-down

Das Land Bremen bildet mit seinem Bildungssystem aus Sicht einer wirtschaftsnahen Studie erneut das Schlusslicht in Deutschland. In dem am Mittwoch veröffentlichten Bildungsmonitor 2023 des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) belegt Bremen wie im Vorjahr den letzten Platz. Die Studie wird seit 2004 jährlich im Auftrag der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) erhoben, die von der Metall- und Elektro-Industrie finanziert wird. Im Ländervergleich schneiden erneut Sachsen, Bayern und Thüringen am besten ab. Niedersachsen liegt im Mittelfeld.