Bildhauerin Barlow gewinnt Kurt Schwitters Preis 2022
Kunst
Bildhauerin Phyllida Barlow gewinnt Kurt Schwitters Preis
Von dpa | 13.10.2022, 16:20 Uhr

Die britische Bildhauerin Phyllida Barlow hat den mit 30.000 Euro dotierten Kurt Schwitters Preis gewonnen. Der Preis der niedersächsischen Sparkassenstiftung ist mit einer Einzelausstellung im Sprengel Museum Hannover verbunden, die am Freitagabend eröffnet wird und den Namen „Breach“ (Bruch) trägt. „Barlows Arbeit an einem Werk ist ein fortlaufender Prozess der Materialisierung mit unbekanntem Ende“, erklärte die Kuratorin der Ausstellung, Carina Plath, am Donnerstag. „Der Prozess ist Teil des Werks.“ Zum Werk der Künstlerin gehören raumgreifende, oft bunte Installationen mit geometrischen oder natürlichen Elementen.