Biber erobern Lebensräume zurück

Biber erobern nach Angaben von Tierschützern zunehmend Lebensräume in der Region Hannover und in Hildesheim zurück. Mittlerweile lebten in dem Gebiet mehr als 600 Tiere in 164 Revieren, berichtete die „Hannoversche Allgemeine Zeitung“ (Dienstag) unter Berufung auf den Nabu Niedersachsen. Die Leine und ihre Nebengewässer seien inzwischen flächendeckend besetzt, vielerorts gebe es Bissspuren von Bibern an Baumstämmen. Umweltschützer wollen dem Bericht zufolge auch Hinweise darauf gefunden haben, dass Biber in der Leinemasch in Hannover leben - und möglicherweise den Ausbau des Südschnellwegs behindern.