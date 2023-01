Der Bundesgerichtshof (BGH) Foto: Uli Deck/dpa/Archivbild up-down up-down Prozesse BGH vor Urteil zum Versicherungsschutz im Corona-Lockdown Von dpa | 18.01.2023, 11:14 Uhr

Der Bundesgerichtshof (BGH) steht vor einem weiteren Urteil zu der Frage, in welchen Fällen Betriebe, die im Corona-Lockdown schließen mussten, Geld von ihrer Versicherung bekommen. Die Entscheidung soll voraussichtlich um 14.00 Uhr verkündet werden, wie die obersten Zivilrichterinnen und -richter in Karlsruhe zum Abschluss der Verhandlung am Mittwoch ankündigten.