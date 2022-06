ARCHIV - Eine Figur der blinden Justitia. Foto: Sonja Wurtscheid/dpa/Symbolbild FOTO: Sonja Wurtscheid Prozess BGH verhandelt im Dieselskandal zu Klage und Schadenersatz Von dpa | 13.06.2022, 02:50 Uhr

Der Bundesgerichtshof (BGH) steht vor der Klärung weiterer Punkte im VW-Abgasskandal. Die Karlsruher Richterinnen und Richter verhandeln am Montag (12.00 Uhr) zur Frage, ob der deutsche Online-Dienstleister Myright berechtigt war, sich Forderungen Tausender ausländischer Dieselkäufer abtreten zu lassen. Direkt im Anschluss (13.00 Uhr) geht es in einem anderen Fall um möglichen Restschadenersatz, diesmal bei Importautos. Es ist möglich, dass gleich Urteile verkündet werden. (Az. VIa ZR 418/21 u.a.)