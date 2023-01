Bundesgerichtshof Foto: Uli Deck/dpa/Symbolbild up-down up-down Extremismus BGH: Strafe für IS-Rückkehrerin nach Tod von Jesidenkind Von dpa | 26.01.2023, 03:02 Uhr

Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe befasst sich am Donnerstag (11.15 Uhr) mit einem Urteil gegen eine IS-Rückkehrerin, deren Ex-Mann ein versklavtes, jesidisches Mädchen im Hof ankettete und verdursten ließ. Das Oberlandesgericht München hatte Jennifer W. aus Lohne in Niedersachsen unter anderem wegen Beihilfe zum versuchten Mord sowie Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung im Ausland zu einer Freiheitsstrafe von zehn Jahren verurteilt. Gegen das Urteil vom Oktober 2021 haben der Generalbundesanwalt und die heute 31-Jährige Revision eingelegt.