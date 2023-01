Bundesgerichtshof Foto: Uli Deck/dpa/Symbolbild up-down up-down Prozess BGH: Pflegegeld darf beim Pflegenden nicht gepfändet werden Von dpa | 16.01.2023, 12:58 Uhr

Menschen, die einen Angehörigen zu Hause pflegen, müssen nicht befürchten, dass ihnen in einer finanziellen Krise das Pflegegeld gepfändet wird. Das hat der Bundesgerichtshof (BGH) in einem am Montag veröffentlichten Beschluss aus dem Oktober entschieden. Mit dem Pflegegeld wolle der Pflegebedürftige die Person, die ihn pflegt, „für ihren Einsatz belohnen, nicht aber deren Gläubiger befriedigen oder in anderer Weise begünstigen“, entschieden die obersten Zivilrichterinnen und -richter in Karlsruhe. „Dieses Interesse ist rechtlich schutzwürdig.“ (Az. IX ZB 12/22)