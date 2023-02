Menschen Foto: Markus Scholz/dpa/Symbolbild up-down up-down Kommunen Bevölkerungszahl in Region Hannover steigt auf Rekordhöhe Von dpa | 28.02.2023, 17:55 Uhr

Die Bevölkerungszahl in der Region Hannover ist deutlich gestiegen und hat einen Rekordwert erreicht. Zum Jahresende betrug die Einwohnerzahl insgesamt 1.195.969 Menschen, ein Plus von 738 im Vergleich zum dritten Quartal mit Stichtag 30. September 2022, wie Regionssprecherin Frauke Bittner am Dienstag mitteilte. Gleichzeitig ist es auch die höchste bislang ermittelte Zahl mit erstem Wohnsitz in der Region.