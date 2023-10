Unfälle Betrunkener prallt mit Auto gegen Polizeistreife Von dpa | 22.10.2023, 15:09 Uhr | Update vor 31 Min. Polizei Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild up-down up-down

Ein betrunkener Autofahrer ist in Winsen (Aller) ungebremst mit seinem Wagen gegen eine abgestellte Polizeistreife gefahren. Das Streifenfahrzeug stand am Samstag samt Blaulicht und Warnblinker auf einer Straße, um einen zuvor passierten Unfall zu sichern, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Dies übersah der 55-jährige Autofahrer offenbar. Durch den Aufprall wurden sowohl sein Auto als auch der Polizeiwagen erheblich beschädigt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.