Cloppenburg Betrunkener Lkw-Fahrer hinterlässt Spur der Verwüstung 05.05.2022

Ein betrunkener Lastwagenfahrer hat in einem Wohngebiet im oldenburgischen Essen (Landkreis Cloppenburg) Menschen gefährdet und zahlreiche Schäden angerichtet - bis ein beherzter Passant den Lkw per Knopfdruck zum Stillstand brachte. Der 51-jährige Fahrer, der auf dem Weg zu einem Schlachtereibetrieb war, fuhr am Mittwochabend durch die verkehrsberuhigte Straße, touchierte dabei zahlreiche Bäume und beschädigte ein Wohnhaus. Ein fünf Jahre alter Junge sei von seiner Mutter von der Straße gezogen worden, um nicht von dem Sattelschlepper überfahren zu werden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Mutter und Sohn erlitten einen Schock. Die Familie musste von der psychosozialen Notfallversorgung betreut werden.