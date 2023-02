Ein Einsatzfahrzeug der Polizei steht an einem Unfallort Foto: Daniel Karmann/dpa/Symbolbild up-down up-down Landkreis Heidekreis Betrunkener Lastwagenfahrer fährt gegen Spielhalle Von dpa | 26.02.2023, 15:21 Uhr

Ein betrunkener Lastwagenfahrer ist mit seinem Wagen gegen eine Spielhalle in Soltau (Landkreis Heidekreis) gefahren. Der 40-Jährige fuhr am Sonntagmorgen auf dem Parkplatz des Autohofes Soltau Ost gegen die dortige Halle, wie die Polizei mitteilte. An der Fassade erstand erheblicher Schaden. Der Atemalkoholtest bei dem Fahrer ergab einen Wert von 2,55 Promille.