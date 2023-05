Krankenhaus Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbol up-down up-down Verkehrsunfälle Betrunkener Autofahrer verunglückt: Schwere Verletzungen Von dpa | 29.05.2023, 10:09 Uhr

Ein 38-jähriger Autofahrer ist unter dem Einfluss von Alkohol auf der Autobahn 30 bei Schüttorf (Landkreis Grafschaft Bentheim) schwer verunglückt. Er habe sich unter anderem zwei Platzwunden am Kopf zugezogen, schwebe aber nicht in Lebensgefahr, teilte ein Sprecher der Polizei am frühen Montag mit.