Wesermarsch Betrunkener Autofahrer rammt Pedelec: Zweiradfahrerin tot Von dpa | 16.05.2022, 06:05 Uhr

Eine Pedelecfahrerin ist am Sonntagmittag in Nordenham von einem Auto angefahren und dabei tödlich verletzt worden. Die 67-Jährige wurde von der Wucht des Aufpralls vom Radweg geschleudert und starb noch an der Unfallstelle, wie die Polizei mitteilte.