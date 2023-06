Warndreieck Foto: Stefan Sauer/dpa/Symbolbild up-down up-down Verkehrsunfälle Betrunkener Autofahrer baut zwei Unfälle Von dpa | 25.06.2023, 09:09 Uhr

Ein mutmaßlich betrunkener Autofahrer hat in Bremen zwei Unfälle verursacht und obendrein Fahrerflucht begangen. Zunächst war sein Wagen am Samstagabend beim Einfahren in einen Kreisverkehr mit einem anderen Auto zusammengestoßen, wie ein Polizeisprecher in der Nacht zu Sonntag sagte. Als der andere Fahrer die Polizei rufen wollte, sei der Mann wieder in sein Auto gestiegen und weitergefahren. Daraufhin habe er eine falsche Ausfahrt genommen und sei in den Gegenverkehr geraten - ein weiterer Unfall mit einem anderen Fahrzeug folgte.