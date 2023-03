Blaulicht Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild up-down up-down Oldenburg Betrunkener 29-Jähriger flieht vor Polizei und baut Unfall Von dpa | 18.03.2023, 09:03 Uhr

Ein 29-jähriger Autofahrer hat sich in Oldenburg am Freitagabend eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert und ist schließlich mit einem Streifenwagen kollidiert. Menschen wurden bei dem Vorfall nicht verletzt, wie die Polizei am Samstag mitteilte.