PRODUKTION - Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeifahrzeugs. Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Symbolbild FOTO: Fernando Gutierrez-Juarez up-down up-down Hildesheim Betrunkene Radfahrer attackieren Polizisten Von dpa | 26.06.2022, 10:25 Uhr

In Landkreis Hildesheim haben in der Nacht zwei betrunkene Radfahrer Polizisten bedroht, beleidigt und angegriffen. Das teilte die Polizei mit. Zunächst kontrollierten Beamte in Holle einen 22-Jährigen, der ohne Licht und in Schlangenlinien fuhr. Ein Atemalkoholtest ergab rund 1,6 Promille. Der Mann habe sehr aggressiv reagiert, den Polizisten Gewalt angedroht sie beleidigt.