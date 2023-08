Landgericht Osnabrück Betrunken E-Scooter gefahren: Fahrverbot bestätigt Von dpa | 17.08.2023, 14:02 Uhr | Update vor 27 Min. Justitia Foto: Rolf Vennenbernd/dpa/Symbolbild up-down up-down

Weil er betrunken mit einem E-Scooter erwischt worden ist, muss ein Mann fünf Monate auf seinen Führerschein verzichten und eine Geldstrafe zahlen. Das Landgericht Osnabrück bestätigte am Donnerstag in einer Berufungsverhandlung eine gleichlautende Entscheidung des Amtsgerichts, wie ein Gerichtssprecher sagte. Die Staatsanwaltschaft hatte das Urteil der ersten Instanz als zu milde angesehen und nicht nur ein vorübergehendes Fahrverbot gefordert, sondern den Entzug der Fahrerlaubnis. In diesem Fall hätte der Mann nach Ablauf einer Frist seinen Führerschein neu beantragen müssen. (Az.: 5 NBs 59/23)