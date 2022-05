ARCHIV - Ein Blaulicht auf einem Einsatzfahrzeug der Polizei. Foto: Daniel Vogl/dpa/Symbolbild FOTO: Daniel Vogl Braunschweig Betrüger entwenden 170.000 Euro Bargeld von 83-Jähriger Von dpa | 14.05.2022, 02:00 Uhr

170.000 Euro Bargeld haben Betrüger von einer Seniorin in Braunschweig erbeutet. Ein unbekannter Mann hatte sich am Donnerstag bei der 83-Jährigen als Polizeibeamter ausgegeben, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Wegen angeblicher Einbrüche in der Nähe begleitete er die Frau den Angaben zufolge in ihre Wohnung, um gemeinsam „ihre Wertsachen zu überprüfen“. Nachdem sie ihm alles gezeigt hatte, verließ der Mann die Wohnung wieder.