Smartphone Foto: Fabian Sommer/dpa/Symbolbild up-down up-down Trickbetrug Betrug per WhatsApp und SMS: Mehrere Millionen Euro Schaden Von dpa | 30.12.2022, 12:44 Uhr

Schockanrufe per Telefon gibt es immer noch, aber Trickbetrüger senden mittlerweile auch vermehrt Textnachrichten. In diesem Jahr wurden allein in Niedersachsen schon Tausende Fälle der Polizei bekannt, aktuell viele im Landkreis Göttingen.