Gericht Betrüger prellt Bremer Umweltressort um 30.000 Euro Von dpa | 15.12.2022, 15:04 Uhr

Ein Trickbetrüger hat das Umweltressort des Bremer Senats um über 30.000 Euro geprellt. Wegen dieses und anderer Delikte ist der Mann vom Amtsgericht Dresden zu drei Jahren Haft verurteilt worden, wie ein Gerichtssprecher am Donnerstag bestätigte. Der Angeklagte, der seine Opfer bundesweit fand, sei am Vortag in 41 Fällen von Geldwäsche und 2 Fällen von Betrug schuldig gesprochen worden. Der Gesamtschaden betrug nach Medienberichten etwa 160.000 Euro. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.