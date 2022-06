ARCHIV - Das Designer Outlet in Soltau. Foto: Peter Steffen/dpa/Symbolbild FOTO: Peter Steffen Soltau Beteiligungsverfahren für größeres Outlet Center gestartet Von dpa | 08.06.2022, 13:12 Uhr

Für die geplante Erweiterung des Outlet Centers an der A7 in Soltau ist das Raumordnungsverfahren eingeleitet worden. Als erster Schritt startet ein Beteiligungsverfahren, das am Mittwoch öffentlich bekannt gemacht wurde. Zuvor hatte die Stadt Soltau die Verfahrensunterlagen beim Amt für regionale Landesentwicklung (ArL) Lüneburg eingereicht. Sie stehen auf der ArL-Website. Öffentliche Stellen wie Städte, Gemeinden und Landkreise aus der Region sowie Fachbehörden und -verbände sind zur Stellungnahme aufgefordert. Auch die Öffentlichkeit hat bis zum 19. August die Möglichkeit, Hinweise und Bedenken vorzutragen.