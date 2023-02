Ausstellung «Re-Inventing Piet. Mondrian und die Folgen» Foto: Moritz Frankenberg/dpa up-down up-down Ausstellung Besucher sollen zur Mondrian-Schau im Kunstmuseum beitragen Von dpa | 22.02.2023, 15:50 Uhr

Die Kunst des niederländischen Malers Piet Mondrian (1872-1944) ist in nahezu alle Bereiche des Lebens vorgedrungen, meint das Kunstmuseum Wolfsburg. Mit einer neuen Schau will das Ausstellungshaus zeigen, dass kaum eine andere künstlerische Position so vielfältig zitiert und variiert wurde. „Re-Inventing Piet. Mondrian und die Folgen“ startet am 11. März und ist bis zum 16. Juli in der niedersächsischen Stadt zu sehen.