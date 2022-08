ARCHIV - Beim Historischen Feldtag in Nordhorn stehen zwei Besucher vor mehreren Lanz-Bulldog Landmaschinen. Foto: Guido Kirchner/dpa FOTO: Guido Kirchner up-down up-down Landtechnik Besucher aus ganz Europa beim Historischen Feldtag Von dpa | 13.08.2022, 14:38 Uhr

Zum ersten Mal sei 2017 haben sich am Samstag wieder Fans aller Landmaschinen beim Historischen Feldtag in Nordhorn getroffen. Es sei ein gelungener Neustart gewesen, sagte ein Sprecher des organisierenden Treckerclubs Nordhorn: „Die Besucher kommen aus ganz Europa.“ Die Veranstaltung steht in diesem Jahr unter dem Motto „Technik der 50er Jahre“. Interessant ist diese Epoche deshalb, weil in dieser Zeit für viele Bauernfamilien in der Region die Mechanisierung der Landwirtschaft mit dem Kauf des ersten eigenen Treckers begann. Damals war aber auch der Einsatz von Pferden noch allgegenwärtig in der Landwirtschaft. Auch das wird beim Historischen Feldtag thematisiert.