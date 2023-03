CanSat-Wettbewerb des DLR Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa up-down up-down CanSat-Wettbewerb Bester Dosensatellit warnt vor Waldbrandgefahr Von dpa | 17.03.2023, 15:39 Uhr

Mit einem Mini-Flugkörper zur Einschätzung von Waldbrandgefahren hat ein Schülerteam aus Hessen den deutschen Wettbewerb für Dosensatelliten gewonnen. Das teilte das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) am Freitag in Bremen mit. Die Gruppe aus Bad Homburg darf damit am europäischen CanSat-Wettbewerb teilnehmen.