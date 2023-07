Pflegeheim Foto: Bernd Weißbrod/dpa/Symbolbild up-down up-down Gesundheit Beschäftigte in der Altenpflege deutlich länger krank Von dpa | 18.07.2023, 05:43 Uhr | Update vor 24 Min.

Beschäftigte in der Altenpflege in Niedersachsen sind nach Daten der Barmer-Krankenkasse im vergangenen Jahr deutlich länger krank gewesen als ein Jahr zuvor. Durchschnittlich 41 Tage waren Arbeitnehmer in der niedersächsischen Altenpflege im vergangenen Jahr krank - knapp neun Tage länger als noch 2021, wie die „Neue Osnabrücker Zeitung“ unter Berufung auf die Krankenkasse meldete. Die Zahl bezieht sich auf Beschäftigte in der Altenpflege im Bundesland, die auch bei der Barmer krankenversichert sind.