Bundesweite Warnstreiks Foto: Bodo Marks/dpa up-down up-down Tarife Beschäftigte der Süßwarenindustrie im Warnstreik Von dpa | 05.06.2023, 14:09 Uhr

Beschäftigte der Süßwarenindustrie haben ihre bundesweite Warnstreikwelle im Kampf um höhere Löhne im Norden gestartet. Am Montag waren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Betrieben in Hamburg, Schleswig-Holstein und Niedersachsen aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. Während des gesamten Monats will die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) fast 50 Betriebe bestreiken. Zur Auftaktkundgebung in Hamburg zogen mehrere Hundert Beschäftigte vor das Unilever-Haus in der Innenstadt.