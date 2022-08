Blaulicht Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Diepholz Berufsschüler sticht Mitschülerin in Oberschenkel Von dpa | 31.08.2022, 13:35 Uhr

Ein Berufsschüler hat am Mittwoch in Sulingen (Landkreis Diepholz) einer Mitschülerin mit einem Messer in den Oberschenkel gestochen. Das 16 Jahre alte Mädchen trug nach Polizeiangaben eine blutende Wunde davon, die im Krankenhaus behandelt werden musste. Der 15 Jahre alte Junge wurde festgenommen und zur Polizeidienststelle gebracht. Schulleitung und Polizei betreuten die Schulklasse. Die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar.