Nach Einschätzung der Arbeitnehmerkammer Bremen ist es in keinem anderen Bundesland so schwierig, Beruf und Familie zu vereinbaren. „In keinem anderen Bundesland arbeiten so wenig Frauen und so wenig Mütter“, sagte der Hauptgeschäftsführer der Arbeitnehmerkammer, Peer Rosenthal, in einer Mitteilung von Donnerstag. Die Lücke bei der Betreuung von Kindern sei nirgends so groß wie in Bremen. „Das muss die Landesregierung in der nächsten Legislaturperiode ressortübergreifend ändern“, sagte Rosenthal.