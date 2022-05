Bernd Althusmann (CDU), Wirtschaftsminister in Niedersachsen, spricht. Foto: Christophe Gateau/dpa FOTO: Christophe Gateau Wirtschaftsminister Bernd Althusmann fordert mehr Entlastungen für Verbraucher Von dpa | 17.05.2022, 11:33 Uhr

Wegen der hohen Inflation fordert Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann mehr Entlastungen für Verbraucherinnen und Verbraucher. Die Mehrwertsteuer sollte bis Ende des Jahres auf fünf Prozent gesenkt werden, sagte der CDU-Politiker am Dienstag in der Aktuellen Stunde im Landtag in Hannover. „Das hilft allen Bürgerinnen und Bürgern und zwar schnell und unbürokratisch.“