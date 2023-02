Havarie der «Mumbai Maersk» Foto: Sina Schuldt/dpa/Archiv up-down up-down Containerschiff Bericht: Havarie von „Mumbai Maersk“ wegen Wendemanöver Von dpa | 01.02.2023, 13:43 Uhr

Der Havarie des Containerschiffes „Mumbai Maersk“ vor der Nordseeinsel Wangerooge ist vor einem Jahr nach ersten Unfallermittlungen ein missglücktes Wendemanöver vorausgegangen. Das geht aus einem Zwischenbericht der Bundesstelle für Seeunfalluntersuchung (BSU) hervor, den die Hamburger Behörde am Mittwoch veröffentlichte. Demnach kam es zu dem Unfall, bevor der knapp 400 Meter lange Containerriese am 2. Februar 2022 in den schmalen Fahrwasserabschnitt Neue Weser nach Bremerhaven einfahren wollte. Zu ähnlichen Erkenntnissen war auch die Wasserschutzpolizei in ihren Ermittlungen unmittelbar nach dem Unfall gekommen.