Kriminalität Bericht: Einbrüche in Schulen häufen sich in Ferien Von dpa | 03.08.2023, 08:25 Uhr

Einem Medienbericht zufolge häufen sich Einbrüche in niedersächsischen Schulen während der Sommerferien. Der NDR berichtete am Donnerstag unter Berufung auf Polizeimeldungen von mehreren Einbrüchen in jüngster Vergangenheit - etwa an Schulen in Wolfsburg und Leiferde (Landkreis Gifhorn). Demnach wurden unter anderem Tablets, Laptops und Bargeld gestohlen. Seit Anfang Juli sind Sommerferien im Bundesland, am 17. August beginnt das neue Schuljahr.