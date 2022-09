Vermisstensuche am Hochkalter Foto: -/Bergwacht Ramsau/dpa up-down up-down Berchtesgadener Land Bergwacht sucht wieder nach Bergsteiger am Hochkalter Von dpa | 21.09.2022, 10:53 Uhr

Die Suche nach einem verunglückten Bergsteiger aus Niedersachsen am Hochkalter in den Berchtesgadener Alpen geht weiter. Am Mittwoch stieg nach Wetterbesserung ein Hubschrauber mit mehreren Bergrettern auf, sagte Rudi Fendt von der Bergwacht. Die Bedingungen seien widrig, weil nochmal Neuschnee gefallen sei. Der Schnee sei etwa anderthalb Meter hoch, es gebe keinen gesicherten Untergrund. Die Hoffnungen, den 24-Jährigen lebend zu finden, schwinden.