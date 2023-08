Großfeuer auf Frachter vor niederländischer Küste Foto: Lars Penning/dpa up-down up-down Schifffahrt Bergungsunternehmen drängt auf Verlegung des Autofrachters Von dpa | 02.08.2023, 12:03 Uhr | Update vor 28 Min.

Der schwer beschädigte Autofrachter vor der niederländischen Küste soll nach Ansicht des Bergungsunternehmens so schnell wie möglich in einen sicheren Hafen geschleppt werden. Das Schiff sei stabil und das Feuer unter Kontrolle, sagte der Chef des Bergungsunternehmens Boskalis, Peter Berdowski, im niederländischen TV-Magazin „Nieuwsuur“ am Dienstagabend. Bei erwartetem starkem Wind aus Nordwesten sei das massive Fahrzeug schwierig zu beherrschen. Der Boskalis-Chef sagte, dass der Wind in den nächsten Tagen drehen könne.