Berentzen FOTO: Peter Steffen Landkreis Emsland Berentzen will nach Pandemie-Sparkurs wieder investieren Von dpa | 24.03.2022, 11:36 Uhr | Update vor 1 Std.

Der emsländische Getränkehersteller Berentzen will trotz wirtschaftlicher Unsicherheiten aufgrund des Ukraine-Kriegs und der Corona-Pandemie in diesem Jahr wieder investieren. Nach zwei Jahren striktem Kostenmanagement wolle das Unternehmen nun verstärkt Mittel in den Personalausbau, den Vertrieb und das Marketing stecken, sagte am Donnerstag Oliver Schwegmann, Vorsitzender der Berentzen Gruppe AG in Haselünne.