Berentzen Foto: Friso Gentsch/dpa/Archivbild up-down up-down Getränkehersteller Berentzen profitiert von starker Nachfrage Von dpa | 25.10.2022, 11:16 Uhr

Der Getränkehersteller Berentzen hat in den ersten neun Monaten dieses Jahres von einer starken Nachfrage nach Spirituosen und alkoholfreien Getränken profitiert. In dem Zeitraum stiegen die Konzernumsätze im Vorjahresvergleich um mehr als 20 Prozent auf 127,1 Millionen Euro. Das Konzernbetriebsergebnis vor Zinsen und Steuern wuchs in dem Vergleichszeitraum von 5,1 Millionen Euro um rund 32 Prozent auf 6,8 Millionen Euro, teilte die Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft am Dienstag in Haselünne mit.