Ministerpräsident Stephan Weil Foto: Sina Schuldt/dpa up-down up-down Bundesländer Beratungen über Energie und Flüchtlingspolitik gestartet Von dpa | 15.06.2023, 13:02 Uhr

Die Regierungschefinnen und -chefs der Bundesländer haben am Donnerstag in Berlin Beratungen über verschiedene politische Themen aufgenommen - im Mittelpunkt stehen etwa die Energie- und Flüchtlingspolitik. Später am Donnerstag beraten die Länderchefs mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD).