Kleingarten Foto: Philipp Schulze/dpa/Archivbild up-down up-down Freizeit Beliebte Kleingärten: Junge Familien suchen Lauben Von dpa | 14.11.2022, 06:59 Uhr

Kleingärtern ist in Mode gekommen. Vor allem in den Städten ist die Nachfrage groß, immer mehr jüngere Menschen entdecken den Laubenpieper in sich.