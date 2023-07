Hasskriminalität Foto: Lukas Schulze/dpa/ZB up-down up-down Justizministerium Bekämpfung von Hasskriminalität: mehr Personal Von dpa | 11.07.2023, 12:49 Uhr

Die Zentralstellen zur Bekämpfung von Hasskriminalität und Kinderpornografie in Niedersachsen sollen mehr Personal erhalten. Die Stelle in Göttingen zur Bekämpfung von Hasskriminalität soll mit sieben weiteren Stellen verstärkt werden, die Zentralstelle in Hannover zur Bekämpfung von Kinderpornografie mit sechs, wie das Justizministerium in Hannover am Dienstag mitteilte. Dabei geht es überwiegend um IT-Fachkräfte.