Verkehr Beifahrer stirbt bei Unfall im Landkreis Wesermarsch Von dpa | 11.05.2023, 11:17 Uhr

Der Beifahrer eines vermutlich Betrunkenen ist bei einem Verkehrsunfall gestorben. Zu dem Unfall kam es in der Nacht zu Donnerstag im Landkreis Wesermarsch, wie die Polizei mitteilte. Der 38 Jahre alte Fahrer kam mit seinem Auto von der Straße ab. Der Wagen überschlug sich und blieb in einem Graben mit Wasser stehen. Der 36 Jahre alte Beifahrer wurde vermutlich aus dem Auto geschleudert und erlitt schwere Verletzungen, an welchen er starb.