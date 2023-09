Unfälle Beifahrer fällt von fahrendem Traktor und stirbt Von dpa | 28.09.2023, 15:48 Uhr | Update vor 21 Min. Blaulicht Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild up-down up-down

Ein Mann ist in Ottenstein bei Hameln von einem fahrenden Traktor gefallen und gestorben. Der 32-Jährige stand den Angaben nach während der Fahrt als Beifahrer auf einer außen am Fahrzeug angebrachten Leiter, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Warum der Mann am späten Mittwochabend von der Leiter fiel und woran er genau starb, war zunächst unklar.