Politik Bei Streit um Rettungswagenkosten ist Beugehaft vom Tisch Von dpa | 06.01.2023, 13:18 Uhr

Im Streit um die Kosten für einen Rettungswageneinsatz in Hannover droht einem früheren Kommunalpolitiker keine Beugehaft mehr. Die Landeshauptstadt habe eine andere Vollstreckungsmöglichkeit gefunden, teilte am Freitag ein Sprecher der Kommune mit. Er betonte aber, dass die Stadt weiterhin an der Forderung festhalte. Hintergrund ist die Weigerung des früheren FDP-Bezirksratsherren Uwe Bretthauer, die Gebühren für einen Rettungswagen aus eigener Tasche zu zahlen. Zuerst hatte die „Hannoversche Allgemeine Zeitung“ darüber berichtet.