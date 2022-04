Polizisten FOTO: Silas Stein Arbeit Bei Schwarzarbeit-Kontrollen 41 Verstöße festgestellt Von dpa | 01.04.2022, 17:46 Uhr | Update vor 23 Min.

Bei Kontrollen gegen Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung sind in Niedersachsen 41 Verstöße festgestellt worden. In 30 Fällen fehlte die erforderliche Eintragung, um Handwerkstätigkeiten selbstständig auszuüben, und in elf Fällen die Gewerbeanzeige, wie das Wirtschaftsministerium am Freitag in Hannover mitteilte.